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          Фотография Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый

          4.4
          Оптовая цена
          от 18 190 ₽
          При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый
          Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый
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          Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый

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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота1630 мм
          • Ширина1200 мм
          • Глубина400 мм
          • Материал столешницыМДФ
          • Материал подстольяМДФ

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