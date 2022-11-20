Характеристики товара
Описание
Износостойкость: 20000 циклов
Ширина: 143 см
Плотность: 360 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Износостойкость: 20000 циклов
Ширина: 143 см
Плотность: 360 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
Банкетка ПФ-11 черная
Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный
Подстолье Cover №2 светлый орех
Cкамья Мюррен
Столешница слэб №4
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа
Урна деревянная с анкерами
Стеллаж Шамони