Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина600 мм
- МатериалЛДСП
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Крышка для гастроемкости GN 1/6, полипропилен
Крышка для гастроемкости GN 1/9, полипропилен
Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/1, поликарбонат
Крышка для гастроемкости GN 1/1, полипропилен
Крышка для гастроемкости GN 1/2, полипропилен
Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/2, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/3, сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости с вырезом для ложки GN 1/9, сталь нержавеющая
Валенсия белый текстурный / тростник
Валенсия белый
Сибити графит серый / дуб сонома
Сибити графит серый
Занна дуб крафт золотой / белый
Аниель венге / дуб крафт белый
Аниель белый / бетонный камень / угольный камень
Калико белый / шагрень графит
Алиена белый / шампань
Калико белый