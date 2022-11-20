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Игра Крестики Нолики, белая - фото 1

Игра Крестики Нолики, белая

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Игра Крестики Нолики, черная
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Игра Крестики Нолики, черная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Ширина330 мм
  • Длина330 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбелый

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