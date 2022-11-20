Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Ширина330 мм
- Длина330 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбелый
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50
Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39
Лавка садовая Райт Фито
Композиция Осока Марсель
Кашпо Lady
Кашпо Шилонг матовое серый