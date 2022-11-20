Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Ширина330 мм
- Длина330 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветчерный
Игра Крестики Нолики, белая
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", серебряная
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", золотая
Статуэтка Балтиморский корабль
Настольная лампа Ананас, желтая
Декоративная этническая красная маска
Декоративная Маска Павиана
Статуэтка Средний палец
Статуэтка Смеющийся человек, бирюзовый
Аксессуар клетка для птиц
Аксессуар Кристалл розового кварца
Статуэтка Черный человек
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Винтажные Гуси из массива манго
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Стойка пшеница Сашэ Color
Стойка осока Ларди
Фито полотно осока Бронко высота травы 25см
Фитостойка Вилен фитония
Фитостойка Вилен традесканция
Ряска Юджин кашпо Dekollete Конверт
Вазон для цветов Хай-тек, цилиндрический