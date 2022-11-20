Характеристики товара
Описание
Яркая игровая небольшая горка для игр Ваших малышей как на свежем воздухе, так и дома. Кататься с горки - одно из самых любимых развлечений детей всех возрастов.
Надежность и прочность. Горка выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.
Атмосферостойкость. Горка устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать горку не только дома, но и на свежем воздухе.
Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии. Горка оснащена удобной лесенкой с безопасными ступенями, устойчива и надежна. А когда ребенок будет скатываться, установленные по бокам бортики, не позволят упасть.
Занимает мало места Горка быстро собирается и разбирается, занимая в два раза меньше места в сложенном виде.
Интересный дизайн. Горка стилизована под обаятельного морского обитателя – дельфина.
Максимальная статическая нагрузка на горку - 30 кг.
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
- Ширина 1070 мм
- Глубина 230 мм
- Высота 430 мм
Вес в упаковке, кг: 3.70
Объем упаковки, м3: 0.106
Основные характеристики
- Высота690 мм
- Ширина1220 мм
- Глубина430 мм
- Вес3.1 кг
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный, желтый