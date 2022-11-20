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Игровая горка, красный/ желтый

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Характеристики товара

Описание

Яркая игровая небольшая горка для игр Ваших малышей как на свежем воздухе, так и дома. Кататься с горки - одно из самых любимых развлечений детей всех возрастов.

Надежность и прочность. Горка выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.

Атмосферостойкость. Горка устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать горку не только дома, но и на свежем воздухе.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии. Горка оснащена удобной лесенкой с безопасными ступенями, устойчива и надежна. А когда ребенок будет скатываться, установленные по бокам бортики, не позволят упасть.

Занимает мало места Горка быстро собирается и разбирается, занимая в два раза меньше места в сложенном виде.

Максимальная статическая нагрузка на горку - 30 кг.

Вид упаковки: картон

Размер упаковки:

  • Ширина 1170 мм
  • Глубина 280 мм
  • Высота 430 мм

Вес в упаковке, кг: 4.35

Объем упаковки, м3: 0.141

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Основные характеристики

  • Высота715 мм
  • Ширина1330 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветкрасный, желтый

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