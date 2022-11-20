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Игровая качалка, Трио, голубой/ желтый - фото 1Игровая качалка, Трио, голубой/ желтый - фото 2Игровая качалка, Трио, голубой/ желтый - фото 3

Игровая качалка, Трио, голубой/ желтый

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Игровая качалка, Трио, красный/ желтый
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Игровая качалка, Трио, красный/ желтый

Характеристики товара

Описание

Надежность и прочность. Качалка выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.

Атмосферостойкость. Качалка устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.

Качалка имеет удобные ручки, которые позволяют не упасть. Рассчитана на максимально безопасный диапазон качания.

Полезно. Такие игрушки развивают вестибулярный аппарат, ловкость и координацию движений.

Максимальное количество пользователей: 3 (25 кг на каждое сидение)

Вид упаковки: полиэтилен

Размер упаковки:

  • Ширина 1080 мм
  • Глубина 590 мм
  • Высота 170 мм

Вес в упаковке, кг: 3.30

Объем упаковки, м3: 0.108

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1070 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес3.2 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, желтый

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