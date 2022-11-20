Характеристики товара
Описание
Надежность и прочность. Качалка выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.
Атмосферостойкость. Качалка устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений.
Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.
Качалка имеет удобные ручки, которые позволяют не упасть. Рассчитана на максимально безопасный диапазон качания.
Полезно. Такие игрушки развивают вестибулярный аппарат, ловкость и координацию движений.
Максимальное количество пользователей: 3 (25 кг на каждое сидение)
Вид упаковки: полиэтилен
Размер упаковки:
- Ширина 1080 мм
- Глубина 590 мм
- Высота 170 мм
Вес в упаковке, кг: 3.30
Объем упаковки, м3: 0.108
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1070 мм
- Глубина580 мм
- Вес3.2 кг
- Материал каркасапластик
- Цветголубой, желтый