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          Фотография Игровой детский домик Smoby со звонком от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой детский домик Smoby со звонком

          4.4
          Оптовая цена
          от 24 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой детский домик Smoby со звонком
          Игровой детский домик Smoby со звонком
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          Характеристики товара

          Описание

          Оригинальный игровой коттедж предназначен для малышей от 1 года.

          Его можно установить на приусадебном участке или уличной детской площадке.

          Он выполнен из легкого, но при этом очень прочного пластика, устойчивого к воздействию погодных условий.

          Модель имеет устойчивое основание, что позволит родителям не беспокоится о безопасности ребенка во время игры.

          Домик представляет собой уменьшенную копию настоящего коттеджа с красной черепичной крышей и белыми кирпичными стенами.

          Около двери находится звонок, который издает звук при нажатии на кнопку.

          Домик имеет удобную открытую конструкцию, обеспечивающую отличную вентиляцию, а его двери и окна могут открываться и закрываться.

          Все углы модели имеют безопасную скругленную форму.

          Домик имеет яркое оформление, выполненное в сочетании белого, красного и салатового цветов, что непременно порадует малыша.

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          Основные характеристики

          • Высота1350
          • Ширина1200
          • Длина1150
          • Вес27

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