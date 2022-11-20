Характеристики товара
Описание
Оригинальный игровой коттедж предназначен для малышей от 1 года.
Его можно установить на приусадебном участке или уличной детской площадке.
Он выполнен из легкого, но при этом очень прочного пластика, устойчивого к воздействию погодных условий.
Модель имеет устойчивое основание, что позволит родителям не беспокоится о безопасности ребенка во время игры.
Домик представляет собой уменьшенную копию настоящего коттеджа с красной черепичной крышей и белыми кирпичными стенами.
Около двери находится звонок, который издает звук при нажатии на кнопку.
Домик имеет удобную открытую конструкцию, обеспечивающую отличную вентиляцию, а его двери и окна могут открываться и закрываться.
Все углы модели имеют безопасную скругленную форму.
Домик имеет яркое оформление, выполненное в сочетании белого, красного и салатового цветов, что непременно порадует малыша.
Основные характеристики
- Высота1350
- Ширина1200
- Длина1150
- Вес27