Характеристики товара
Описание
Благодаря своему привлекательному дизайну домик станет украшением игровой комнаты или придомовой территории в теплое время года.
Фасад сказочного жилища выполнен в ярких цветах: крыша голубого цвета, стилизована под черепицу, розовые стенки, декорированные изображением красочных птичек, насекомых и цветов в горшках.
Внутри домика ребенок с удовольствием будет проводить время, придумывая увлекательные сюжеты, принимать гостей, мечтать или фантазировать в одиночестве.
Домик состоит из прочных пластиковых деталей с крепежом, для его установки не требуется дополнительных приспособлений.
Внутри домика просторная комнатка с 2 большими окошками со ставнями для вентиляции. Вход - с открывающейся дверкой.
Личное игровое пространство станет стимулом для игр на свежем воздухе, способствующих развитию воображения, гармоничного физического развития, координации движений и ловкости.
Домик изготовлен из высокопрочного пластика, экологически безопасного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.
Основные характеристики
- Высота1200
- Ширина1130
- Длина1110
- Вес14