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          Фотография Игровой дом деревенский для девочек от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой дом деревенский для девочек

          4.9
          Оптовая цена
          от 11 590 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой дом деревенский для девочек
          Игровой дом деревенский для девочек
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          Детский игровой домик со столом

          Характеристики товара

          Описание

          Благодаря своему привлекательному дизайну домик станет украшением игровой комнаты или придомовой территории в теплое время года.

          Фасад сказочного жилища выполнен в ярких цветах: крыша голубого цвета, стилизована под черепицу, розовые стенки, декорированные изображением красочных птичек, насекомых и цветов в горшках.

          Внутри домика ребенок с удовольствием будет проводить время, придумывая увлекательные сюжеты, принимать гостей, мечтать или фантазировать в одиночестве.

          Домик состоит из прочных пластиковых деталей с крепежом, для его установки не требуется дополнительных приспособлений.

          Внутри домика просторная комнатка с 2 большими окошками со ставнями для вентиляции. Вход - с открывающейся дверкой.

          Личное игровое пространство станет стимулом для игр на свежем воздухе, способствующих развитию воображения, гармоничного физического развития, координации движений и ловкости.

          Домик изготовлен из высокопрочного пластика, экологически безопасного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

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          Основные характеристики

          • Высота1200
          • Ширина1130
          • Длина1110
          • Вес14

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