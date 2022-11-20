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          Фотография Игровой дом Feber Sweet House от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой дом Feber Sweet House

          4.9
          Оптовая цена
          от 43 290 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой дом Feber Sweet House
          Игровой дом Feber Sweet House
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          Характеристики товара

          Описание

          Данный игровой домик предназначен для детей возрастом от 2 лет.

          Он представляет собой коттедж яркой расцветки с террасой, в котором дети смогут весело поиграть в хорошую погоду на улице.

          Домик можно установить на своем приусадебном участке, а также на даче.

          Сам домик имеет высокий потолок и просторную комнату, его стены стилизованы под кирпич, а крыша – под черепицу.

          В доме несколько окон, два из них открываются. Главный вход в дом представляет собой невысокую дверку в голландском стиле, в ней проделана прорезь для газет и писем. Терраса оснащена распашными дверьми.

          Подоконник одного из окон имеет увеличенный размер и представляет собой своеобразный столик, сидеть за которым можно даже находясь на улице.

          Домик хорошо проветривается, поэтому в процессе игры дети будут дышать свежим воздухом, а от небольшого дождя и ультрафиолета их укроет крыша.

          Домик выполнен в ярких цветах, для получения которых использовались специальные гипоаллергенные красители, устойчивые к воздействию прямых солнечных лучей.

          Обратите внимание, что домик требует предварительной сборки.

          Играя с друзьями в таком домике, ребенок сможет наладить свои коммуникативные навыки, а также почувствует себя владельцем собственного дома, потренируется вести хозяйство и хорошенько пофантазирует.

          Все детали, из которых состоит домик, выполнены из прочного пластика ярких, насыщенных цветов. Он является износостойким и надежным материалом, а также безопасен в применении.

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          Основные характеристики

          • Ширина2000
          • Высота1540
          • Глубина1610
          • Вес44

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