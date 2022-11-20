Характеристики товара
Описание
Данный игровой домик предназначен для детей возрастом от 2 лет.
Он представляет собой коттедж яркой расцветки с террасой, в котором дети смогут весело поиграть в хорошую погоду на улице.
Домик можно установить на своем приусадебном участке, а также на даче.
Сам домик имеет высокий потолок и просторную комнату, его стены стилизованы под кирпич, а крыша – под черепицу.
В доме несколько окон, два из них открываются. Главный вход в дом представляет собой невысокую дверку в голландском стиле, в ней проделана прорезь для газет и писем. Терраса оснащена распашными дверьми.
Подоконник одного из окон имеет увеличенный размер и представляет собой своеобразный столик, сидеть за которым можно даже находясь на улице.
Домик хорошо проветривается, поэтому в процессе игры дети будут дышать свежим воздухом, а от небольшого дождя и ультрафиолета их укроет крыша.
Домик выполнен в ярких цветах, для получения которых использовались специальные гипоаллергенные красители, устойчивые к воздействию прямых солнечных лучей.
Обратите внимание, что домик требует предварительной сборки.
Играя с друзьями в таком домике, ребенок сможет наладить свои коммуникативные навыки, а также почувствует себя владельцем собственного дома, потренируется вести хозяйство и хорошенько пофантазирует.
Все детали, из которых состоит домик, выполнены из прочного пластика ярких, насыщенных цветов. Он является износостойким и надежным материалом, а также безопасен в применении.
Основные характеристики
- Ширина2000
- Высота1540
- Глубина1610
- Вес44