Характеристики товара
Описание
Красочный дом имеет интересный дизайн. Крыша будто покрыта черепицей, а стены панелями. В качестве крепежа выступают красные болты.
Домик имеет открытые окна и небольшую дверь. В крыше тоже есть маленькие окошки.
Через большие окна родители всегда смогут наблюдать за игрой детей.
Площадь дома составляет 1 кв. м, поэтому несколько человек будут себя комфортно чувствовать внутри.
Крыша игрового дома спасет деток от палящего солнца в знойный летний день, и от небольшого дождя в пасмурную погоду.
Дом легко собирается из отдельных частей.
Домик станет незаменимым местом для игр детей. Малыши на игровом пространстве смогут устанавливать свои правила и порядки.
Играя в городском домике, дети будут развивать фантазию и учиться общаться друг с другом.
Изготовлен дом из ударопрочного качественного пластика, не имеет острых краев, что максимально снижает возможность случайной травмы.
Основные характеристики
- Высота1320
- Ширина1040
- Глубина1040
- Вес11