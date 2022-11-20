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          Для улицы
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          Фотография Игровой домик для улицы Городской дом от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой домик для улицы Городской дом

          4.1
          Оптовая цена
          от 8 590 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой домик для улицы Городской дом
          Игровой домик для улицы Городской дом
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          Характеристики товара

          Описание

          Красочный дом имеет интересный дизайн. Крыша будто покрыта черепицей, а стены панелями. В качестве крепежа выступают красные болты.

          Домик имеет открытые окна и небольшую дверь. В крыше тоже есть маленькие окошки.

          Через большие окна родители всегда смогут наблюдать за игрой детей.

          Площадь дома составляет 1 кв. м, поэтому несколько человек будут себя комфортно чувствовать внутри.

          Крыша игрового дома спасет деток от палящего солнца в знойный летний день, и от небольшого дождя в пасмурную погоду.

          Дом легко собирается из отдельных частей.

          Домик станет незаменимым местом для игр детей. Малыши на игровом пространстве смогут устанавливать свои правила и порядки.

          Играя в городском домике, дети будут развивать фантазию и учиться общаться друг с другом.

          Изготовлен дом из ударопрочного качественного пластика, не имеет острых краев, что максимально снижает возможность случайной травмы.

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          Основные характеристики

          • Высота1320
          • Ширина1040
          • Глубина1040
          • Вес11

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