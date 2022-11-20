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          Для улицы
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          Фотография Игровой домик для улицы с ограждением от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой домик для улицы с ограждением

          4.7
          Оптовая цена
          от 10 590 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой домик для улицы с ограждением
          Игровой домик для улицы с ограждением
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          Характеристики товара

          Описание

          Для того чтобы красивый домик стал украшением придомовой территории, потребуется помощь родителей в сборке.

          Для его установки необходимо выбрать ровный участок, дополнительных инструментов и приспособлений не требуется.

          Дети получат желаемое личное пространство для сюжетно-ролевых игр на свежем воздухе.

          Снаружи домик имеет эффектное оформление в современном стиле:

          • фасад декорирован под серый и голубой сайдинг;
          • крыша выполнена с имитацией черепицы;
          • в доме 2 входных проема с маленькими дверками и 2 окна.

          Входные двери легко открываются и закрываются, благодаря удобной ручке.

          Окна расположены с 2-х сторон домика, внутри прекрасное естественное освещение и циркуляция воздуха.

          Внутри домика достаточно просторно для того, чтобы уединиться в нем и помечтать одному или поиграть с друзьями.

          Кроме того, пред парадным входом есть небольшой дворик, огражденный красивым желтым забором.

          Играя, детки придумают много увлекательных сюжетов, развивая воображение и фантазию.

          Изделие выполнено из прочного пластика, который не выгорает на солнце, не деформируется при перепадах температур и соответствует европейским нормам качества и безопасности.

          В случае загрязнения домик легко моется влажной губкой и моющим средством для мытья посуды.

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          Основные характеристики

          • Высота1320
          • Ширина1040
          • Глубина1580
          • Вес17

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