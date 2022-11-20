Характеристики товара
Описание
Для того чтобы красивый домик стал украшением придомовой территории, потребуется помощь родителей в сборке.
Для его установки необходимо выбрать ровный участок, дополнительных инструментов и приспособлений не требуется.
Дети получат желаемое личное пространство для сюжетно-ролевых игр на свежем воздухе.
Снаружи домик имеет эффектное оформление в современном стиле:
- фасад декорирован под серый и голубой сайдинг;
- крыша выполнена с имитацией черепицы;
- в доме 2 входных проема с маленькими дверками и 2 окна.
Входные двери легко открываются и закрываются, благодаря удобной ручке.
Окна расположены с 2-х сторон домика, внутри прекрасное естественное освещение и циркуляция воздуха.
Внутри домика достаточно просторно для того, чтобы уединиться в нем и помечтать одному или поиграть с друзьями.
Кроме того, пред парадным входом есть небольшой дворик, огражденный красивым желтым забором.
Играя, детки придумают много увлекательных сюжетов, развивая воображение и фантазию.
Изделие выполнено из прочного пластика, который не выгорает на солнце, не деформируется при перепадах температур и соответствует европейским нормам качества и безопасности.
В случае загрязнения домик легко моется влажной губкой и моющим средством для мытья посуды.
Основные характеристики
- Высота1320
- Ширина1040
- Глубина1580
- Вес17