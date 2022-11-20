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          Фотография Игровой домик Feber Fancy House от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой домик Feber Fancy House

          5
          Оптовая цена
          от 46 290 ₽
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          Игровой домик Feber Fancy House
          Игровой домик Feber Fancy House
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          Характеристики товара

          Описание

          Для того чтобы красивый домик стал украшением придомовой территории потребуется помощь родителей в сборке.

          Для его установки необходимо выбрать ровный участок, дополнительных инструментов и приспособлений не требуется.

          Дети получат желаемое личное пространство для сюжетно-ролевых игр на свежем воздухе.

          Снаружи домик имеет эффектное оформление в деревенском стиле:

          • Фасад декорирован орнаментами из камня, вьющимися цветами и фонариками;
          • Фигурная крыша выполнена из черепицы, в ней есть небольшие чердачные окна арочного типа, которые смотрятся очень мило и привлекательно;
          • В противоположной от дверей стороне можно увидеть окошко со съемным прилавком.

          Входные двери легко открываются и закрываются, благодаря удобной ручке. В верхней части дверей есть небольшие окошки, а в центре находится отверстие для корреспонденции.

          Окна расположены с 3-х сторон домика, их можно открывать, чтобы внутри было прекрасное естественное освещение и циркуляция воздуха.

          Внутри домика достаточно просторно для того, чтобы уединиться в нем и помечтать одному или поиграть с друзьями.

          Играя, детки придумают много увлекательных сюжетов, развивая воображение и фантазию.

          Изделие выполнено из прочного пластика, который не выгорает на солнце, не деформируется при перепадах температур и соответствует европейским нормам качества и безопасности.

          В случае загрязнения домик легко моется влажной губкой и моющим средством для мытья посуды.

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          Основные характеристики

          • Высота1430
          • Ширина1250
          • Глубина1190
          • Вес20

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