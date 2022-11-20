Характеристики товара
Описание
Для того чтобы красивый домик стал украшением придомовой территории потребуется помощь родителей в сборке.
Для его установки необходимо выбрать ровный участок, дополнительных инструментов и приспособлений не требуется.
Дети получат желаемое личное пространство для сюжетно-ролевых игр на свежем воздухе.
Снаружи домик имеет эффектное оформление в деревенском стиле:
- Фасад декорирован орнаментами из камня, вьющимися цветами и фонариками;
- Фигурная крыша выполнена из черепицы, в ней есть небольшие чердачные окна арочного типа, которые смотрятся очень мило и привлекательно;
- В противоположной от дверей стороне можно увидеть окошко со съемным прилавком.
Входные двери легко открываются и закрываются, благодаря удобной ручке. В верхней части дверей есть небольшие окошки, а в центре находится отверстие для корреспонденции.
Окна расположены с 3-х сторон домика, их можно открывать, чтобы внутри было прекрасное естественное освещение и циркуляция воздуха.
Внутри домика достаточно просторно для того, чтобы уединиться в нем и помечтать одному или поиграть с друзьями.
Играя, детки придумают много увлекательных сюжетов, развивая воображение и фантазию.
Изделие выполнено из прочного пластика, который не выгорает на солнце, не деформируется при перепадах температур и соответствует европейским нормам качества и безопасности.
В случае загрязнения домик легко моется влажной губкой и моющим средством для мытья посуды.
Основные характеристики
- Высота1430
- Ширина1250
- Глубина1190
- Вес20