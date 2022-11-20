Характеристики товара
Описание
Набор состоит из домика, столика, двух стульчиков, горки и баскетбольного кольца.
Домик напоминает уменьшенную копию дачи. Он оборудован распашной дверцей, крышей и окнами. Внутри него, на одной из его стен, расположены вращающиеся шестеренки.
На прилегающей к дому территории установлен столик с двумя лавочками. Стол примыкает к одной из стен дома.
Сбоку домика расположена горка, залезть на которую можно по специальной лесенке. Одна из ее боковин выступает в роли баскетбольного щитка, на котором закреплено кольцо.
Все игровые элементы изготовлены из ударопрочного и устойчивого к выгоранию, а также другому внешнему воздействию пластика.
Перед использованием требуется предварительная сборка.
Благодаря достаточному размеру, в домике и на прилегающей к нему территории могут играть сразу несколько детей.
Все составляющие игровой зоны имеют закругленные края и нетравмоопасны.
В процессе игры у ребенка будут развивать коммуникативные навыки, работать воображение и фантазия.
Основные характеристики
- Высота1190
- Ширина1560
- Глубина1050
- Вес35