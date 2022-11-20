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          Фотография Игровой домик Haenim Toy от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой домик Haenim Toy

          4.4
          Оптовая цена
          от 22 690 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой домик Haenim Toy
          Игровой домик Haenim Toy
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          Характеристики товара

          Описание

          Набор состоит из домика, столика, двух стульчиков, горки и баскетбольного кольца.

          Домик напоминает уменьшенную копию дачи. Он оборудован распашной дверцей, крышей и окнами. Внутри него, на одной из его стен, расположены вращающиеся шестеренки.

          На прилегающей к дому территории установлен столик с двумя лавочками. Стол примыкает к одной из стен дома.

          Сбоку домика расположена горка, залезть на которую можно по специальной лесенке. Одна из ее боковин выступает в роли баскетбольного щитка, на котором закреплено кольцо.

          Все игровые элементы изготовлены из ударопрочного и устойчивого к выгоранию, а также другому внешнему воздействию пластика.

          Перед использованием требуется предварительная сборка.

          Благодаря достаточному размеру, в домике и на прилегающей к нему территории могут играть сразу несколько детей.

          Все составляющие игровой зоны имеют закругленные края и нетравмоопасны.

          В процессе игры у ребенка будут развивать коммуникативные навыки, работать воображение и фантазия.

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          Основные характеристики

          • Высота1190
          • Ширина1560
          • Глубина1050
          • Вес35

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