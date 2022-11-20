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          Фотография Игровой домик Lerado от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой домик Lerado

          4.6
          Оптовая цена
          от 43 590 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой домик Lerado
          Игровой домик Lerado
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          Характеристики товара

          Описание

          Этот домик предназначен для детских игр как в помещении подходящего размера, так и на улице.

          У домика белоснежные стены и крыша фиолетового цвета.

          У него имеется открывающаяся розовая дверь с полукруглым верхом и такого же цвета распахивающиеся ставни на окнах.

          Крыша домика двускатная, она убережет детей от осадков, поэтому играть в таком домике можно будет в любую погоду.

          У домика присутствуют окна в каждой стенке домика, через которые родителям будет комфортно наблюдать за тем, что дети делают внутри.

          Конструкция домика хорошо продумана, он устойчивый и имеет просторную комнату внутри, в которой находятся часы, зеркало, а также плита для готовки, превращающаяся в барбекю.

          Перед началом игры домику требуется предварительная сборка.

          Домик изготовлен из прочного и абсолютно безопасного пластика, исключающего содержание вредных или токсичных примесей в своем составе. Ему не страшны резкие перепады температур и выгорание.

          Играя в таком домике, ребенок сможет развить координацию движений, повеселиться с друзьями, пофантазировать, а также обзавестись собственной «крепостью».

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          Основные характеристики

          • Высота1350
          • Ширина1430
          • Длина1240
          • Вес53

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