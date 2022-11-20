Характеристики товара
Описание
Этот домик предназначен для детских игр как в помещении подходящего размера, так и на улице.
У домика белоснежные стены и крыша фиолетового цвета.
У него имеется открывающаяся розовая дверь с полукруглым верхом и такого же цвета распахивающиеся ставни на окнах.
Крыша домика двускатная, она убережет детей от осадков, поэтому играть в таком домике можно будет в любую погоду.
У домика присутствуют окна в каждой стенке домика, через которые родителям будет комфортно наблюдать за тем, что дети делают внутри.
Конструкция домика хорошо продумана, он устойчивый и имеет просторную комнату внутри, в которой находятся часы, зеркало, а также плита для готовки, превращающаяся в барбекю.
Перед началом игры домику требуется предварительная сборка.
Домик изготовлен из прочного и абсолютно безопасного пластика, исключающего содержание вредных или токсичных примесей в своем составе. Ему не страшны резкие перепады температур и выгорание.
Играя в таком домике, ребенок сможет развить координацию движений, повеселиться с друзьями, пофантазировать, а также обзавестись собственной «крепостью».
Основные характеристики
- Высота1350
- Ширина1430
- Длина1240
- Вес53