Характеристики товара
Описание
Яркий домик сделает досуг детей на свежем воздухе еще интереснее и позволит им стать хозяином красивого строения с открывающимися дверцами и имитациями кирпичиков на стенах.
К изделию также можно закрепить горку с бортиками из комплекта, на которой крохи будут с удовольствием кататься.
Таким образом, ребёнок получает одновременно декорации для увлекательных игр, а также атрибут для активного проведения досуга.
Домик устойчиво стоит на ровной поверхности, поэтому дети могут играть внутри без опасений.
Корпус изделия выполнен из прочного пластика, который окрашен насыщенными красителями, не выгорающими на солнце и не теряющими свою яркость со временем.
Материал домика устойчив к воздействию перепадов температуры, поэтому не деформируется, сохраняя свою первоначальную форму.
Основные характеристики
- Ширина1870
- Высота1190
- Глубина1080
- Вес23