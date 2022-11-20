Характеристики товара
Описание
Красочный домик позволит разнообразить досуг ребенка на свежем воздухе, а также прекрасно дополнит игровой уголок малыша.
Конструкция представляет собой яркое строение с окошечками, оснащёнными открывающимися ставнями, а также с распашными дверьми на входе, которые при необходимости фиксируются.
Домик сочетает в себе игровую кухню для девочек с имитацией плиты и гараж для мальчишек со съемным ящиком доя инструментов и реалистичными тисками.
Крыша защитит детей от дождя, и они смогут играть даже в ненастную погоду.
Домик устойчиво стоит на ровной поверхности, поэтому исключено опрокидывание и детские травмы.
Изделие легко собирается с использованием специального крепежа из комплекта и также быстро разбирается, что очень удобно при хранении.
Игровая конструкция выполнена из долговечного, ударопрочного пластика, который устойчив к перепадам температур, воздействию ультрафиолета и деформациям.
Яркие насыщенные цвета изделия надолго останутся такими же и не выгорят на солнце, так как домик окрашен специальными стойкими красителями.
Игры детей с домиком станут хорошей тренировкой для их фантазии, позволят весело провести время и придумать множество увлекательных развлечений.
Основные характеристики
- Высота1100
- Ширина1080
- Длина1010
- Вес23