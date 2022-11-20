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          Фотография Игровой Домик с кухней от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой Домик с кухней

          4.9
          Оптовая цена
          от 12 590 ₽
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          Игровой Домик с кухней
          Игровой Домик с кухней
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          Характеристики товара

          Описание

          Красочный домик позволит разнообразить досуг ребенка на свежем воздухе, а также прекрасно дополнит игровой уголок малыша.

          Конструкция представляет собой яркое строение с окошечками, оснащёнными открывающимися ставнями, а также с распашными дверьми на входе, которые при необходимости фиксируются.

          Домик сочетает в себе игровую кухню для девочек с имитацией плиты и гараж для мальчишек со съемным ящиком доя инструментов и реалистичными тисками.

          Крыша защитит детей от дождя, и они смогут играть даже в ненастную погоду.

          Домик устойчиво стоит на ровной поверхности, поэтому исключено опрокидывание и детские травмы.

          Изделие легко собирается с использованием специального крепежа из комплекта и также быстро разбирается, что очень удобно при хранении.

          Игровая конструкция выполнена из долговечного, ударопрочного пластика, который устойчив к перепадам температур, воздействию ультрафиолета и деформациям.

          Яркие насыщенные цвета изделия надолго останутся такими же и не выгорят на солнце, так как домик окрашен специальными стойкими красителями.

          Игры детей с домиком станут хорошей тренировкой для их фантазии, позволят весело провести время и придумать множество увлекательных развлечений.

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          Основные характеристики

          • Высота1100
          • Ширина1080
          • Длина1010
          • Вес23

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