Характеристики товара
Описание
Данный домик предназначен для детей старше 3 лет.
В собранном виде он имеет размер 145 х 110 х 127 см.
Домик выполнен в яркой цветовой гамме с использованием желтого, белого, голубого и серого цветов.
У домика классический дизайн, его конструкция напоминает настоящий дачный коттедж. В доме одна комната и двухскатная крыша. Вход в него оборудован открывающейся дверкой, также у него имеются окна, одно из которых имеет сдвигающуюся ставню.
К домику пристроена открытая кухня, состоящая из столешницы с раковиной и сушкой для посуды.
В комплекте с домиком поставляются дополнительные аксессуары в виде посуды, столовых приборов и игрушечной еды.
Домик изготовлен из прочного и ударостойкого пластика, который устойчив к истиранию, не красится и не вызывает аллергии. Кроме того, он защищает от прямых солнечных лучей во время игр на открытой местности.
Перед тем как начать игру, необходимо осуществить сборку домика.
Во время игры ребенок сможет проявить свою фантазию и почувствовать себя хозяином престижной недвижимости, а также весело провести время со своими друзьями.
Основные характеристики
- Высота1450
- Ширина1270
- Глубина1100
- Вес15