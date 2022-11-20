Характеристики товара
Описание
Красочный домик с черепичной крышей станет любимым местом для игр детей, а также украсит собой дачный участок.
Конструкция состоит из строения с открывающимися дверцами, горки и небольшого дворика, огороженного забором.
Для удобства катания детей с горки она имеет плавный спуск с бортиками по бокам и дополнена лесенкой, а также перилами.
Домик устойчиво стоит на ровной поверхности благодаря специальным подставкам в нижней части.
Игровая конструкция окрашена в насыщенные оттенки стойкими к выгоранию красителями, а выполнено изделие из очень прочного пластика, не подверженного деформациям при перепаде температуры.
Дети с удовольствием станут хозяином реалистичного домика и придумают множество интересных игр, проявляя фантазию и свое воображение.
Основные характеристики
- Ширина1870
- Высота1810
- Глубина1190
- Вес27,5