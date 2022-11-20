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          Фотография Игровой домик с забором и горкой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Игровой домик с забором и горкой

          4.4
          Оптовая цена
          от 21 990 ₽
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          Игровой домик с забором и горкой
          Игровой домик с забором и горкой
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          Характеристики товара

          Описание

          Красочный домик с черепичной крышей станет любимым местом для игр детей, а также украсит собой дачный участок.

          Конструкция состоит из строения с открывающимися дверцами, горки и небольшого дворика, огороженного забором.

          Для удобства катания детей с горки она имеет плавный спуск с бортиками по бокам и дополнена лесенкой, а также перилами.

          Домик устойчиво стоит на ровной поверхности благодаря специальным подставкам в нижней части.

          Игровая конструкция окрашена в насыщенные оттенки стойкими к выгоранию красителями, а выполнено изделие из очень прочного пластика, не подверженного деформациям при перепаде температуры.

          Дети с удовольствием станут хозяином реалистичного домика и придумают множество интересных игр, проявляя фантазию и свое воображение.

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          Основные характеристики

          • Ширина1870
          • Высота1810
          • Глубина1190
          • Вес27,5

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