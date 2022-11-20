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          Фотография Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый

          4.3
          Оптовая цена
          от 21 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый
          Игровой домик с забором и горкой, фиолетовый
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой набор для обустройства миниатюрной детской площадки во дворе собственного дома.

          В комплекте: домик, забор и горка.

          Горка обладает прямым красным скатом зеленого цвета. Она располагается на одной из стенок забора, а также имеет поручни и лесенку, позволяющую забраться наверх.

          Забор позволят расширить игровую территорию.

          Наибольший интерес представляет собой домик с двускатной крышей фиолетового цвета и белыми стенками, имитирующими кирпичную кладку, между которыми присутствует свободное пространство вместо окон, благодаря чему осуществляется свободная циркуляция воздуха внутри.

          Вход в домик оснащен распашными дверцами, пользоваться которыми достаточно легко и удобно.

          Перед тем как начать игру, необходимо осуществить несложный монтаж конструкции.

          Все детали сооружения выполнены из высокопрочного пластика.

          В процессе игры ребенок сможет пофантазировать, весело провести время на свежем воздухе и даже пригласить друзей.

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          Основные характеристики

          • Ширина1870
          • Высота1810
          • Глубина1190
          • Вес24

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