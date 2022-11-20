Характеристики товара
Описание
Игровой набор для обустройства миниатюрной детской площадки во дворе собственного дома.
В комплекте: домик, забор и горка.
Горка обладает прямым красным скатом зеленого цвета. Она располагается на одной из стенок забора, а также имеет поручни и лесенку, позволяющую забраться наверх.
Забор позволят расширить игровую территорию.
Наибольший интерес представляет собой домик с двускатной крышей фиолетового цвета и белыми стенками, имитирующими кирпичную кладку, между которыми присутствует свободное пространство вместо окон, благодаря чему осуществляется свободная циркуляция воздуха внутри.
Вход в домик оснащен распашными дверцами, пользоваться которыми достаточно легко и удобно.
Перед тем как начать игру, необходимо осуществить несложный монтаж конструкции.
Все детали сооружения выполнены из высокопрочного пластика.
В процессе игры ребенок сможет пофантазировать, весело провести время на свежем воздухе и даже пригласить друзей.
Основные характеристики
- Ширина1870
- Высота1810
- Глубина1190
- Вес24