Характеристики товара
Описание
Игровой домик превосходно подходит для обустройства детской площадки на собственной придомовой территории.
Для его установки не потребуется много места, он займет ровный участок размером 140 х 135 см.
Изделие имеет привлекательный и яркий дизайн, исполненный в сказочном стиле, который гармонично будет смотреться на зеленой лужайке и даже станет ее украшением.
Фасад домика ярко-желтый, украшен красивыми рельефными цветами. Оранжевая крыша с зеленой печной трубой по центру и чердачком.
Собрать и установить домик легко можно своими силами, для этого не потребуется дополнительных приспособлений и займет 10 минут времени.
Домик имеет 2 дверные проема с небольшими зелеными дверками и окошки на каждой стороне для правильной циркуляции воздуха.
У окошка установлен столик со скамеечкой, усевшись за который малыши смогут устроить пикник.
В домике дети с удовольствием будут проводить много времени, а пребывание на свежем воздухе очень полезно для развития детского организма.
Детки смогут устроить в домике свой штаб, придумать много увлекательных сюжетов для игр, развивая свое воображение и фантазию.
В сложенном виде изделие имеет компактные размеры, что очень удобно для хранения в межсезонье.
По желанию с наступлением холодов домик можно установить внутри игровой комнаты ребенка.
Изделие изготовлено из высокопрочного термостойкого стеклопластика, отвечает нормам и требованиям по качеству и безопасности.
Основные характеристики
- Высота1500 м
- Ширина1400
- Длина1350
- Вес18