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          Фотография Игровой Пластиковый замок от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой Пластиковый замок

          5
          Оптовая цена
          от 26 090 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой Пластиковый замок
          Игровой Пластиковый замок
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой домик превосходно подходит для обустройства детской площадки на собственной придомовой территории.

          Для его установки не потребуется много места, он займет ровный участок размером 140 х 135 см.

          Изделие имеет привлекательный и яркий дизайн, исполненный в сказочном стиле, который гармонично будет смотреться на зеленой лужайке и даже станет ее украшением.

          Фасад домика ярко-желтый, украшен красивыми рельефными цветами. Оранжевая крыша с зеленой печной трубой по центру и чердачком.

          Собрать и установить домик легко можно своими силами, для этого не потребуется дополнительных приспособлений и займет 10 минут времени.

          Домик имеет 2 дверные проема с небольшими зелеными дверками и окошки на каждой стороне для правильной циркуляции воздуха.

          У окошка установлен столик со скамеечкой, усевшись за который малыши смогут устроить пикник.

          В домике дети с удовольствием будут проводить много времени, а пребывание на свежем воздухе очень полезно для развития детского организма.

          Детки смогут устроить в домике свой штаб, придумать много увлекательных сюжетов для игр, развивая свое воображение и фантазию.

          В сложенном виде изделие имеет компактные размеры, что очень удобно для хранения в межсезонье.

          По желанию с наступлением холодов домик можно установить внутри игровой комнаты ребенка.

          Изделие изготовлено из высокопрочного термостойкого стеклопластика, отвечает нормам и требованиям по качеству и безопасности.

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          Основные характеристики

          • Высота1500 м
          • Ширина1400
          • Длина1350
          • Вес18

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