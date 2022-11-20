Характеристики товара
Описание
Игровой домик для детей имеет привлекательный дизайн, поэтому станет украшением ландшафта придомовой территории и станет любимым местом для игр детей.
Домик выполнен из неокрашенного дерева, имеет большие окна со всех сторон для активного проветривания и естественного освещения.
Крыша сооружения – наклонного типа с декоративным чердачком над входной дверью.
Входная дверь оснащена работающим замком, и дверным звонком, работающим на батарейках.
На противоположенной от входа стороне – большой проем и выдвижной навес, позволяющий использовать домик в качестве ларька для торговли фруктами в процессе сюжетной игры.
Внутри домика – уютное игровое пространство с часами на стене и небольшая кухня с плитой и раковиной.
В комплекте предлагаются 20 дополнительных игровых аксессуаров: ящики, садовый инвентарь, муляжи продуктов.
В процессе игры ребенок сможет развить воображение, образное мышление, координацию, воображение и мелкую моторику.
Игрушка изготовлена из качественной и гипоаллергенной древесины окрашенной нейтральными красителями.
Основные характеристики
- Высота1840
- Ширина1170
- Длина1500
- Вес44,5