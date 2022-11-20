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          Фотография Игровой Загородный дом с кухней с садовым инвентарем от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Игровой Загородный дом с кухней с садовым инвентарем

          4.6
          Оптовая цена
          от 54 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Игровой Загородный дом с кухней с садовым инвентарем
          Игровой Загородный дом с кухней с садовым инвентарем
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          Характеристики товара

          Описание

          Игровой домик для детей имеет привлекательный дизайн, поэтому станет украшением ландшафта придомовой территории и станет любимым местом для игр детей.

          Домик выполнен из неокрашенного дерева, имеет большие окна со всех сторон для активного проветривания и естественного освещения.

          Крыша сооружения – наклонного типа с декоративным чердачком над входной дверью.

          Входная дверь оснащена работающим замком, и дверным звонком, работающим на батарейках.

          На противоположенной от входа стороне – большой проем и выдвижной навес, позволяющий использовать домик в качестве ларька для торговли фруктами в процессе сюжетной игры.

          Внутри домика – уютное игровое пространство с часами на стене и небольшая кухня с плитой и раковиной.

          В комплекте предлагаются 20 дополнительных игровых аксессуаров: ящики, садовый инвентарь, муляжи продуктов.

          В процессе игры ребенок сможет развить воображение, образное мышление, координацию, воображение и мелкую моторику.

          Игрушка изготовлена из качественной и гипоаллергенной древесины окрашенной нейтральными красителями.

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          Основные характеристики

          • Высота1840
          • Ширина1170
          • Длина1500
          • Вес44,5

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