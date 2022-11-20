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Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA» - фото 1Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA» - фото 2Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA» - фото 3Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA» - фото 4Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA» - фото 5Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA» - фото 6Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA» - фото 7

Индийский ковер из арт-шелка «KING OF AGRA»

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Характеристики товара

Описание

Уникальный ковер King of Agra доказывает славу индийских мастеров ковроткачества. В дизайне ковра нашли воплощение классические восточные мотивы и великолепный орнамент Дамаск, который считается одним из самых изысканных во всем мире. Обилие цветовых решений, гармоничное сочетание насыщенных оттенков делает ковры живописными и выразительными, обладающими собственной индивидуальностью.

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина1210 мм
  • Длина1840 мм
  • Плотность298000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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