Характеристики товара
Описание
Уникальный ковер King of Agra доказывает славу индийских мастеров ковроткачества. В дизайне ковра нашли воплощение классические восточные мотивы и великолепный орнамент Дамаск, который считается одним из самых изысканных во всем мире. Обилие цветовых решений, гармоничное сочетание насыщенных оттенков делает ковры живописными и выразительными, обладающими собственной индивидуальностью.
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина1210 мм
- Длина1840 мм
- Плотность298000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт