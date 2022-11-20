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Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM» - фото 1Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM» - фото 2Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM» - фото 3Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM» - фото 4Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM» - фото 5Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM» - фото 6

Индийский ковёр из растительных волокон «ARCTIC KILIM»

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ковер с духом Севера для тех, кто любит тепло и уют в доме. Коллекция создана по мотивам сказок северных народов. Она придётся по вкусу тем, кто ценит исконную простоту и душевность – и хочет поселить их в интерьере. Эти ковры хочется постелить перед трещащим камином в гостиной, забраться на них с книгой, укутавшись в плед. Тёплый дизайн подарит вам много уютных сердечных моментов. Герои-животные точно понравятся вашим детям. Станут не просто частью декора, но предметом для игр и фантазий. Ну а свежие краски наполнят комнату чувством волшебства. Чистить их легко, потому что у изделий нет ворса и пыль и сор не забиваются внутрь. А 100% хлопок и растительные волокна в составе гарантируют, что ковры не вызовут аллергии – и будут очень приятны на ощупь. Их крупная, чуть шероховатая вязка подарит вашим пяткам лёгкий массаж.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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