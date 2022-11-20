Характеристики товара
Описание
Ковер с духом Севера для тех, кто любит тепло и уют в доме. Коллекция создана по мотивам сказок северных народов. Она придётся по вкусу тем, кто ценит исконную простоту и душевность – и хочет поселить их в интерьере. Эти ковры хочется постелить перед трещащим камином в гостиной, забраться на них с книгой, укутавшись в плед. Тёплый дизайн подарит вам много уютных сердечных моментов. Герои-животные точно понравятся вашим детям. Станут не просто частью декора, но предметом для игр и фантазий. Ну а свежие краски наполнят комнату чувством волшебства. Чистить их легко, потому что у изделий нет ворса и пыль и сор не забиваются внутрь. А 100% хлопок и растительные волокна в составе гарантируют, что ковры не вызовут аллергии – и будут очень приятны на ощупь. Их крупная, чуть шероховатая вязка подарит вашим пяткам лёгкий массаж.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Количество мест1
- Цветголубой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт