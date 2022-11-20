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Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 1Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 2Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 3Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 4Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 5Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 6Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 7Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 8Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 9Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 10Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU» - фото 11

Индийский ковёр из шерсти и шелка «MALIBU»

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Характеристики товара

Описание

Индийский ковер MALIBU соткан вручную из натуральных материалов, шерсти и шёлка. Такое сочетание позволит вам ощутить комфорт и мягкость. Благородный блеск ковра придаст шик вашему интерьеру, наполнит его светом, ощущением праздника. Короткий ворс привлечёт ваше внимание к фактуре. Вам понравятся приятная шелковистость ворса. Современный дизайн моделей коллекции навеян побережьем Тихого океана — песчаными пляжами тёплой Калифорнии, красочными закатами и завораживающим прибоем. Создайте в интерьере гостиной или спальни особую атмосферу отдыха с помощью ковра MALIBU!

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1690 мм
  • Длина2390 мм
  • Плотность100000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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