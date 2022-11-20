Характеристики товара
Описание
Индийский ковер MALIBU соткан вручную из натуральных материалов, шерсти и шёлка. Такое сочетание позволит вам ощутить комфорт и мягкость. Благородный блеск ковра придаст шик вашему интерьеру, наполнит его светом, ощущением праздника. Короткий ворс привлечёт ваше внимание к фактуре. Вам понравятся приятная шелковистость ворса. Современный дизайн моделей коллекции навеян побережьем Тихого океана — песчаными пляжами тёплой Калифорнии, красочными закатами и завораживающим прибоем. Создайте в интерьере гостиной или спальни особую атмосферу отдыха с помощью ковра MALIBU!
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина1690 мм
- Длина2390 мм
- Плотность100000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт