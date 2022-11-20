Характеристики товара
Описание
В изысканном ковре WEST HOLLYWOOD соединяются винтаж и современные тенденции. Тающие орнаменты, мягко сменяющие друг друга шерсть и шёлк, сдержанные, но обладающие глубиной цвета – таковы ковры в этой стильной коллекции. Их эффектность заключается в деликатном и продуманном подходе дизайнеров к каждой детали. Подобный подход является продолжением эстетики XX века, когда архитекторы, художники и дизайнеры осознали, что красота может быть не вычурной, а почти повседневной, сопровождать нас в обыденной жизни. Этот дизайнерский ковер впечатляет не яркостью, а именно лаконичной выразительностью и гармонией своего образа. Абстрактные узоры с лёгкостью впишутся в как в современную, так и в традиционную обстановку. Смесь тёплых и холодных оттенков позволит одновременно сделать пространство уютнее и наполнить его воздухом и светом. Ковер WEST HOLLYWOOD привнесет в ваш интерьер атмосферу мягкой красоты.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2480 мм
- Длина3140 мм
- Плотность155000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт