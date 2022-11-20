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Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 1Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 2Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 3Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 4Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 5Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 6Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 7Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 8Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 9Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD» - фото 10

Индийский ковёр из шерсти и шелка «WEST HOLLYWOOD»

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Характеристики товара

Описание

В изысканном ковре WEST HOLLYWOOD соединяются винтаж и современные тенденции. Тающие орнаменты, мягко сменяющие друг друга шерсть и шёлк, сдержанные, но обладающие глубиной цвета – таковы ковры в этой стильной коллекции. Их эффектность заключается в деликатном и продуманном подходе дизайнеров к каждой детали. Подобный подход является продолжением эстетики XX века, когда архитекторы, художники и дизайнеры осознали, что красота может быть не вычурной, а почти повседневной, сопровождать нас в обыденной жизни. Этот дизайнерский ковер впечатляет не яркостью, а именно лаконичной выразительностью и гармонией своего образа. Абстрактные узоры с лёгкостью впишутся в как в современную, так и в традиционную обстановку. Смесь тёплых и холодных оттенков позволит одновременно сделать пространство уютнее и наполнить его воздухом и светом. Ковер WEST HOLLYWOOD привнесет в ваш интерьер атмосферу мягкой красоты.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина2480 мм
  • Длина3140 мм
  • Плотность155000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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