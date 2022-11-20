Товар в корзине. Перейти
Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 1Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 2Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 3Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 4Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 5Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 6Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 7Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 8Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE - фото 9

Индийский ковёр «MODERN KILIM» BLUE-TAUPE

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD
Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD
Следующий Индийский ковёр «JUTE» NAT-CHAMP(Round)
Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD

Характеристики товара

Описание

Встречайте уникальный ковер MODERN KILIM. Изделие, сотканное по традиционной восточной технологии и имеющие модный дизайн в скандинавском стиле. Создатели соединили всё лучшее от Востока и Запада. С одной стороны — плотное безворсовое плетение, как у килимов Ирана — оно обеспечивает надёжность. С другой — приглушённые «песчаные» краски и минимализм, за которые мы так любим шведский декор. Ко всему этому добавляется абсолютная натуральность — ковры созданы полностью вручную из джутового волокна. Плотный, приятно-шероховатый джут — один из лучших массажных материалов. Экологически чистый и гипоаллергенный, он безопасен даже для нежной детской кожи, при этом объёмная фактура дарит яркие ощущения и доставляет удовольствие при ходьбе босиком. Стильный и актуальный ковер MODERN KILIM отлично впишется в современную обстановку, станет неотъемлемым элементом дома, хозяева которого следят за модой и своим здоровьем!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)Настоящее фото товара Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
от49 410
Оптовая цена
7

Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)

Стол обеденный Dario Настоящее фото товара Стол обеденный Dario , произведённого компанией ChiedoCover
от53 890
Оптовая цена
6

Стол обеденный Dario

В наличии 27 шт.
Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневыйНастоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
10

Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый

Цилиндр Pipa с подсветкойНастоящее фото товара Цилиндр Pipa с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
6

Цилиндр Pipa с подсветкой

Настоящее фото товара Стойка эвкалипт Лояр, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
6

Стойка эвкалипт Лояр

Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
12

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN

Диван-кровать Эльд (F)Настоящее фото товара Диван-кровать Эльд (F), произведённого компанией ChiedoCover
от70 190
Оптовая цена
11

Диван-кровать Эльд (F)

Другие товары из разделаковры без ворса
Настоящее фото товара Ковер EAGLE, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
11

Ковер EAGLE

Настоящее фото товара Ковер ARLES, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
6

Ковер ARLES

Настоящее фото товара Ковер RODES, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
8

Ковер RODES

Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖНастоящее фото товара Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ, произведённого компанией ChiedoCover
53 690
Оптовая цена
13

Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ

Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯНастоящее фото товара Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
12

Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Ковер прямоугольный серый ВЕТОНастоящее фото товара Ковер прямоугольный серый ВЕТО, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
7

Ковер прямоугольный серый ВЕТО