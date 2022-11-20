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Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 1Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 2Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 3Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 4Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 5Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 6Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 7Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 8Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 9Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD - фото 10

Индийский ковёр «MODERN KILIM» NATURAL-GOLD

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Характеристики товара

Описание

Встречайте уникальный ковер MODERN KILIM. Изделие, сотканное по традиционной восточной технологии и имеющие модный дизайн в скандинавском стиле. Создатели соединили всё лучшее от Востока и Запада. С одной стороны — плотное безворсовое плетение, как у килимов Ирана — оно обеспечивает надёжность. С другой — приглушённые «песчаные» краски и минимализм, за которые мы так любим шведский декор. Ко всему этому добавляется абсолютная натуральность — ковры созданы полностью вручную из джутового волокна. Плотный, приятно-шероховатый джут — один из лучших массажных материалов. Экологически чистый и гипоаллергенный, он безопасен даже для нежной детской кожи, при этом объёмная фактура дарит яркие ощущения и доставляет удовольствие при ходьбе босиком. Стильный и актуальный ковер MODERN KILIM отлично впишется в современную обстановку, станет неотъемлемым элементом дома, хозяева которого следят за модой и своим здоровьем!

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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