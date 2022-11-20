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Индийский ковёр «RAINBOW BORDER»

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Характеристики товара

Описание

Нетривиальный дизайн этого ковра буквально приковывает взгляд, становясь главным акцентом интерьера. Соединение нежного градиента цветов на основном поле с широким оригинально выполненным бордюром создаёт интригующие визуальные контрасты. Блеск арт-шёлка добавляет изделиям лоска. Благодаря такому эффектному сочетанию, ковры смотрятся актуально и отлично подойдут современному интерьеру в скандинавском, европейском, средиземноморском стиле, лофту или минимализму. Ковер RAINBOW BORDER подчеркнёт достоинства любого пространства и позволит максимально выгодно расставить акценты в декоре.

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина2950 мм
  • Длина3980 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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