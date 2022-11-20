Характеристики товара
Описание
Нетривиальный дизайн этого ковра буквально приковывает взгляд, становясь главным акцентом интерьера. Соединение нежного градиента цветов на основном поле с широким оригинально выполненным бордюром создаёт интригующие визуальные контрасты. Блеск арт-шёлка добавляет изделиям лоска. Благодаря такому эффектному сочетанию, ковры смотрятся актуально и отлично подойдут современному интерьеру в скандинавском, европейском, средиземноморском стиле, лофту или минимализму. Ковер RAINBOW BORDER подчеркнёт достоинства любого пространства и позволит максимально выгодно расставить акценты в декоре.
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина2950 мм
- Длина3980 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт