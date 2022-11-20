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Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK - фото 1Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK - фото 2Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK - фото 3Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK - фото 4Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK - фото 5Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK - фото 6Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK - фото 7

Индийский ковёр шелковый KASHMIR SILK

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Характеристики товара

Описание

Ковер KASHMIR SILK способен не просто облагородить интерьер. Обладание подобным шедевром, сравнимым по значимости с музейными экспонатами, принесёт вам эстетическое и моральное удовольствие, а ценность этого шедевра с годами будет лишь расти. Изделия KASHMIR SILK станет семейной реликвией, которая будет вдохновлять вас на протяжении десятилетий. Ковер KASHMIR SILK сотканы руками лучших индийских мастеров. Это изделие из чистого шёлка, известное во всём мире своим непревзойдённым качеством и красотой. Он обладают узнаваемым стилем и являются символом статуса и благородства, подчёркивающим изысканный вкус своего владельца. Такое обилие тонких, безупречно прорисованных деталей делает обстановку живописной. А сияние шёлка добавляет ей изысканной, почти дворцовой роскоши.

Способ производства - Ручная работа

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Основные характеристики

  • Высота2 мм
  • Ширина1230 мм
  • Длина1920 мм
  • Плотность893000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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