Характеристики товара
Описание
Ковер HARLEQUIN придуман одноименным британским дизайнерским брендом и изготовлен вручную в Индии из тончайшей шерсти. HARLEQUIN – это европейский шик, мировая мода и чисто английское, аристократическое чувство стиля. В смелых дизайнах, подходящих как для классических, так и для современных интерьеров, используются актуальные сочетания ярких и сдержанных тонов. Бренд гарантирует экологичность изделий и безупречное качество исполнения. Натуральный шерстяной ковер HARLEQUIN не только придадаст вашему интерьеру европейский шик и утонченность, но и защитит вас и в холод, и в жару, обеспечат акустический комфорт и создадут в комнатах мягкий притягательный уют.
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт