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Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Elliptic Emerald - фото 1Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Elliptic Emerald - фото 2Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Elliptic Emerald - фото 3Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Elliptic Emerald - фото 4Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Elliptic Emerald - фото 5Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Elliptic Emerald - фото 6

Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Elliptic Emerald

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Характеристики товара

Описание

Ковер HARLEQUIN придуман одноименным британским дизайнерским брендом и изготовлен вручную в Индии из тончайшей шерсти. HARLEQUIN – это европейский шик, мировая мода и чисто английское, аристократическое чувство стиля. В смелых дизайнах, подходящих как для классических, так и для современных интерьеров, используются актуальные сочетания ярких и сдержанных тонов. Бренд гарантирует экологичность изделий и безупречное качество исполнения. Натуральный шерстяной ковер HARLEQUIN не только придадаст вашему интерьеру европейский шик и утонченность, но и защитит вас и в холод, и в жару, обеспечат акустический комфорт и создадут в комнатах мягкий притягательный уют.

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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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