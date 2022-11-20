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Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize - фото 1Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize - фото 2Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize - фото 3Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize - фото 4Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize - фото 5Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize - фото 6Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize - фото 7

Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Floreale Maize

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Характеристики товара

Описание

Ковер HARLEQUIN придуман одноименным британским дизайнерским брендом и изготовлены вручную в Индии из тончайшей шерсти. HARLEQUIN – это европейский шик, мировая мода и чисто английское, аристократическое чувство стиля. Бренд гарантирует экологичность изделий и безупречное качество исполнения. Натуральный шерстяной ковер HARLEQUIN не только придаст вашему интерьеру европейский шик и утонченность, но и защитит вас и в холод, и в жару, обеспечит акустический комфорт и создаст в комнате мягкий притягательный уют.

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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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