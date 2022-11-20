Характеристики товара
Описание
Ковер HARLEQUIN придуман одноименным британским дизайнерским брендом и изготовлены вручную в Индии из тончайшей шерсти. HARLEQUIN – это европейский шик, мировая мода и чисто английское, аристократическое чувство стиля. Бренд гарантирует экологичность изделий и безупречное качество исполнения. Натуральный шерстяной ковер HARLEQUIN не только придаст вашему интерьеру европейский шик и утонченность, но и защитит вас и в холод, и в жару, обеспечит акустический комфорт и создаст в комнате мягкий притягательный уют.
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт