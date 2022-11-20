Характеристики товара
Описание
Ковер «HARLEQUIN» придуман одноименным британским дизайнерским брендом и изготовлен вручную в Индии из тончайшей шерсти. «HARLEQUIN» – это европейский шик, мировая мода и чисто английское, аристократическое чувство стиля. В смелых дизайнах, подходящих как для классических, так и для современных интерьеров, используются актуальные сочетания ярких и сдержанных тонов. Бренд гарантирует экологичность изделий и безупречное качество исполнения. Натуральный шерстяной ковер «HARLEQUIN» не только придаст вашему интерьеру европейский шик и утонченность, но и защитит вас и в холод, и в жару, обеспечат акустический комфорт и создадут в комнатах мягкий притягательный уют.
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2800 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт