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Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 1Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 2Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 3Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 4Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 5Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 6Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 7Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron - фото 8

Индийский ковёр шерстяной «HARLEQUIN» Rhythm Saffron

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Характеристики товара

Описание

Ковер «HARLEQUIN» придуман одноименным британским дизайнерским брендом и изготовлен вручную в Индии из тончайшей шерсти. «HARLEQUIN» – это европейский шик, мировая мода и чисто английское, аристократическое чувство стиля. В смелых дизайнах, подходящих как для классических, так и для современных интерьеров, используются актуальные сочетания ярких и сдержанных тонов. Бренд гарантирует экологичность изделий и безупречное качество исполнения. Натуральный шерстяной ковер «HARLEQUIN» не только придаст вашему интерьеру европейский шик и утонченность, но и защитит вас и в холод, и в жару, обеспечат акустический комфорт и создадут в комнатах мягкий притягательный уют.

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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2800 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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