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Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral - фото 1Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral - фото 2Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral - фото 3Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral - фото 4Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral - фото 5Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral - фото 6Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral - фото 7

Индийский ковёр шерстяной «MORRIS & CO» Lodden Indigo Mineral

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Характеристики товара

Описание

Ковер MORRIS & CO создан одним из самых узнаваемых британских брендов, сохраняющим традиции изобретательного дизайнера IXX века — Уильяма Морриса. Рисунки, навеянные сельскими английскими пейзажами, безмятежны, нарядны и пропитаны духом романтизма. Характерной чертой бренда являются повторяющиеся узоры. Современный ковер MORRIS & CO сочетает в себе утонченную нарядность викторианской эпохи и смелый язык дизайнерской моды нашего времени. Вы оцените не только авторский дизайн MORRIS & CO, но и безупречное качество исполнения. Ковер изготовлен вручную в Индии. Для ковроткачества использована тонкая, мягкая шерсть высочайшего качества. Такой ковер не просто украсит ваш интерьер, но и станет предметом особой гордости, создаст особую уютную атмосферу. Вам понравится ходить по ковру MORRIS & CO босиком, особенно в холодное время года. Украсьте ваш интерьер утонченной английской нарядностью в натуральном индийском исполнении!

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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2800 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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