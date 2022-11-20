Характеристики товара
Описание
Ковер MORRIS & CO создан одним из самых узнаваемых британских брендов, сохраняющим традиции изобретательного дизайнера IXX века — Уильяма Морриса. Рисунки, навеянные сельскими английскими пейзажами, безмятежны, нарядны и пропитаны духом романтизма. Характерной чертой бренда являются повторяющиеся узоры. Современный ковер MORRIS & CO сочетает в себе утонченную нарядность викторианской эпохи и смелый язык дизайнерской моды нашего времени. Вы оцените не только авторский дизайн MORRIS & CO, но и безупречное качество исполнения. Ковер изготовлен вручную в Индии. Для ковроткачества использована тонкая, мягкая шерсть высочайшего качества. Такой ковер не просто украсит ваш интерьер, но и станет предметом особой гордости, создаст особую уютную атмосферу. Вам понравится ходить по ковру MORRIS & CO босиком, особенно в холодное время года. Украсьте ваш интерьер утонченной английской нарядностью в натуральном индийском исполнении!
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2800 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт