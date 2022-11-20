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Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 1Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 2Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 3Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 4Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 5Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 6Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 7Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый - фото 8

Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ковры коллекции придуманы командой талантливых дизайнеров. Молодой британский бренд в своих смелых рисунках вдохновляется чистыми линиями скандинавского дизайна и создает чудесные, взрывные произведения декораторского искусства, призванные вызывать улыбку и преумножать доброту. Шерстяные ковры ручной работы сотканы в Индии. Мягкие, теплые и уютные они принесут в ваш дом добрую улыбку и вдохнут дух оптимизма в каждый ваш день. Наполните дизайн своих интерьеров свежей игривой радостью вместе с коврами!

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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