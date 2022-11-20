Товар в корзине. Перейти
Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 1Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 2Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 3Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 4Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 5Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 6Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 7Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой - фото 8

Индийский ковёр шерстяной Mr Penguin, Pedro Marine, голубой

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Индийский ковёр шерстяной Lintu Dandelion
Индийский ковёр шерстяной Lintu Dandelion
Следующий Индийский ковёр шерстяной Mr Fox Cinnamon, коричневый
Индийский ковёр шерстяной Lintu Dandelion

Характеристики товара

Описание

Ковры коллекции придуманы командой талантливых дизайнеров. Молодой британский бренд в своих смелых рисунках вдохновляется чистыми линиями скандинавского дизайна и создает чудесные, взрывные произведения декораторского искусства, призванные вызывать улыбку и преумножать доброту. Шерстяные ковры ручной работы сотканы в Индии. Мягкие, теплые и уютные они принесут в ваш дом добрую улыбку и вдохнут дух оптимизма в каждый ваш день. Наполните дизайн своих интерьеров свежей игривой радостью вместе с коврами!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Ковер прямоугольный бежевый LYONНастоящее фото товара Ковер прямоугольный бежевый LYON, произведённого компанией ChiedoCover
49 390
Оптовая цена
13

Ковер прямоугольный бежевый LYON

Ковер STITCH 80 x 150Настоящее фото товара Ковер STITCH 80 x 150, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
8

Ковер STITCH 80 x 150

Ковер AGATA LUXURY GOLD 133 x 190Настоящее фото товара Ковер AGATA LUXURY GOLD 133 x 190, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
6

Ковер AGATA LUXURY GOLD 133 x 190

Ковер CATLIN 1600 x 2300Настоящее фото товара Ковер CATLIN 1600 x 2300, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена
16

Ковер CATLIN 1600 x 2300

Ковер DOMESTIC B 3400x2400Настоящее фото товара Ковер DOMESTIC B 3400x2400, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена
10

Ковер DOMESTIC B 3400x2400

Другие товары из разделадетские ковры
Настоящее фото товара Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAY», произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
15

Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAY»

Турецкий ковёр синтетический PlaygroundНастоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Playground, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
13

Турецкий ковёр синтетический Playground

Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA»Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA», произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA»