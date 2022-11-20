Характеристики товара
Описание
Ковер OUSHAK FUNNY — прекрасный пример того, как древние орнаменты оживают вновь и вливаются в современность благодаря свежей палитре цветов и незначительным трансформациям привычных паттернов, чтобы утонченный традиционный дизайн полностью соответствовал модным тенденциям. Орнаменты ведут свое происхождение из Турции, знаменитого города Ушак. Некогда ковры из Ушака импортировались в Европу, где украшали соборы, дворцы и резиденции самых влиятельных аристократов. Традиционно цветовая гамма базировалась на сочетании золотисто-коричневых, красных и желтых оттенков, но сегодня дизайнеры создают свежие и смелые сочетания цветов, достигая весьма любопытных эффектов. Подобные ковры являются одними из самых универсальных с точки зрения дизайна и могут быть использованы в любом традиционном или современном интерьере. Постелите ковер OUSHAK FUNNY в своем доме, в котором есть место воображению и оригинальным экзотическим ноткам!
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина3770 мм
- Длина3800 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт