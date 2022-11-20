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Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 4Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 5Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 6Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 7Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 8Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 9Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 10Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY» - фото 11

Индийский ковёр шерстяной «OUSHAK FUNNY»

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Характеристики товара

Описание

Ковер OUSHAK FUNNY — прекрасный пример того, как древние орнаменты оживают вновь и вливаются в современность благодаря свежей палитре цветов и незначительным трансформациям привычных паттернов, чтобы утонченный традиционный дизайн полностью соответствовал модным тенденциям. Орнаменты ведут свое происхождение из Турции, знаменитого города Ушак. Некогда ковры из Ушака импортировались в Европу, где украшали соборы, дворцы и резиденции самых влиятельных аристократов. Традиционно цветовая гамма базировалась на сочетании золотисто-коричневых, красных и желтых оттенков, но сегодня дизайнеры создают свежие и смелые сочетания цветов, достигая весьма любопытных эффектов. Подобные ковры являются одними из самых универсальных с точки зрения дизайна и могут быть использованы в любом традиционном или современном интерьере. Постелите ковер OUSHAK FUNNY в своем доме, в котором есть место воображению и оригинальным экзотическим ноткам!

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина3770 мм
  • Длина3800 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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