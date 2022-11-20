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Индийский ковёр шерстяной «RIVIERA» - фото 1Индийский ковёр шерстяной «RIVIERA» - фото 2Индийский ковёр шерстяной «RIVIERA» - фото 3Индийский ковёр шерстяной «RIVIERA» - фото 4Индийский ковёр шерстяной «RIVIERA» - фото 5Индийский ковёр шерстяной «RIVIERA» - фото 6

Индийский ковёр шерстяной «RIVIERA»

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Характеристики товара

Описание

Индийские ковер "RIVIERA" отличаются динамичным современным дизайном, главным богатством которого являются жизнерадостные цвета. Он отсылает воображение зрителя к богатству летних красок с акцентами солнца, прибрежного песка и неба, переходящего в лазурное море.

Ручная набивка делает ковер из натуральной шерсти особенно мягким и пушистым, а добавление арт-шелка придает изделиям неповторимый блеск, усиливающий радостное эмоциональное восприятие.

Ковер RIVIERA создаст в вашей гостиной приподнятое настроение южного летнего дня.

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Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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