Характеристики товара
Описание
Индийские ковер "RIVIERA" отличаются динамичным современным дизайном, главным богатством которого являются жизнерадостные цвета. Он отсылает воображение зрителя к богатству летних красок с акцентами солнца, прибрежного песка и неба, переходящего в лазурное море.
Ручная набивка делает ковер из натуральной шерсти особенно мягким и пушистым, а добавление арт-шелка придает изделиям неповторимый блеск, усиливающий радостное эмоциональное восприятие.
Ковер RIVIERA создаст в вашей гостиной приподнятое настроение южного летнего дня.
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт