Характеристики товара
Описание
Ковры коллекции SCION придуманы командой талантливых дизайнеров. Молодой британский бренд Scion в своих смелых рисунках вдохновляется чистыми линиями скандинавского дизайна и создает чудесные, взрывные произведения декораторского искусства, призванные вызывать улыбку и преумножать доброту. Шерстяные ковры ручной работы SCION сотканы в Индии. Мягкие, теплые и уютные они принесут в ваш дом добрую улыбку и вдохнут дух оптимизма в каждый ваш день. Наполните дизайн своих интерьеров свежей игривой радостью вместе с коврами SCION!
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина1200 мм
- Высота12 мм
- Количество мест1
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт