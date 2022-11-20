Характеристики товара
Описание
Дерзкие и оригинальные ковер TED BAKER создан одноименным британским брендом. Ковер TED BAKER поддержит современную роскошь в вашем интерьере благодаря элегантному воплощению необычных образов и большому количеству продуманных деталей. В общей мелодии рисунков вы угадаете присутствие тонкого английского юмора. Уют и тепло ковра ручной работы TED BAKER обеспечивает натуральная шерсть, а тактильную приятность и благородный блеск — добавление арт-шелка. Вам понравится демонстрировать такой ковер гостям и предлагать им пройтись по идеально мягкому ворсу без обуви. Добавьте в свой великолепный интерьер ковер изысканной элегантности с досконально продуманными деталями!
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт