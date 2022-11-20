Товар в корзине. Перейти
Индийский ковёр шерстяной «TED BAKER» Zodiac - фото 1Индийский ковёр шерстяной «TED BAKER» Zodiac - фото 2Индийский ковёр шерстяной «TED BAKER» Zodiac - фото 3Индийский ковёр шерстяной «TED BAKER» Zodiac - фото 4

Индийский ковёр шерстяной «TED BAKER» Zodiac

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Ricadi трёхместный, розовый
Диван Ricadi трёхместный, розовый
Следующий Диван Ricadi трёхместный, синий
Диван Ricadi трёхместный, розовый

Характеристики товара

Описание

Коврер TED BAKER поддержит современную роскошь в вашем интерьере благодаря элегантному воплощению необычных образов и большому количеству продуманных деталей. В общей мелодии рисунков вы угадаете присутствие тонкого английского юмора. Уют и тепло ковров ручной работы TED BAKER обеспечивает натуральная шерсть, а тактильную приятность и благородный блеск — добавление арт-шелка. Вам понравится демонстрировать такой ковер гостям и предлагать им пройтись по идеально мягкому ворсу без обуви. Добавьте в свой великолепный интерьер ковер изысканной элегантности с досконально продуманными деталями!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Подстолье чугунное Кампана ДВНастоящее фото товара Подстолье чугунное Кампана ДВ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Подстолье чугунное Кампана ДВ

Настоящее фото товара Кресло Valencia M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
9

Кресло Valencia M, экокожа бежевая

В наличии 102 шт.
Стул Herrick светло-серыйНастоящее фото товара Стул Herrick светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
15

Стул Herrick светло-серый

Табурет для кафе Реальмон-24Настоящее фото товара Табурет для кафе Реальмон-24, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
9

Табурет для кафе Реальмон-24

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена
15

Стул 239R, микровелюр серый/ черные ножки

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 22 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден