Товар в корзине. Перейти
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Gemini - фото 1Индийский ковёр шерстяной Zodiac Gemini - фото 2Индийский ковёр шерстяной Zodiac Gemini - фото 3Индийский ковёр шерстяной Zodiac Gemini - фото 4

Индийский ковёр шерстяной Zodiac Gemini

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Индийский ковёр шерстяной Zodiac Cancer
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Cancer
Следующий Индийский ковёр шерстяной Zodiac Libra
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Cancer

Характеристики товара

Описание

Дерзкие и оригинальные ковры коллекции созданы британским брендом. Мировую известность компании принесла политика, направленная на рекомендации покупателей. В продвижении коллекций великолепного качества помогают блестящие отзывы покупателей. Ковры поддержат современную роскошь в вашем интерьере благодаря элегантному воплощению необычных образов и большому количеству продуманных деталей. В общей мелодии рисунков вы угадаете присутствие тонкого английского юмора. Уют и тепло ковров ручной работы обеспечивает натуральная шерсть, а тактильную приятность и благородный блеск — добавление арт-шелка. Вам понравится демонстрировать такой ковер гостям и предлагать им пройтись по идеально мягкому ворсу без обуви. Добавьте в свой великолепный интерьер ковер изысканной элегантности с досконально продуманными деталями!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1
  • Цветсиний, розовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Вешалка SolidНастоящее фото товара Вешалка Solid, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
8

Вешалка Solid

Вешалка Loop темный орехНастоящее фото товара Вешалка Loop темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
5

Вешалка Loop темный орех

Вешалка деревянная Альберто венгеНастоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
12

Вешалка деревянная Альберто венге

Вешалка Парма 3/1Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
48 190
Оптовая цена
17

Вешалка Парма 3/1

Вешалка Лотос 3/1Настоящее фото товара Вешалка Лотос 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
53 790
Оптовая цена
4

Вешалка Лотос 3/1

Настоящее фото товара Вешалка Парма 3, произведённого компанией ChiedoCover
от42 290
Оптовая цена
8

Вешалка Парма 3

Вешалка Парма 3/2Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/2, произведённого компанией ChiedoCover
от42 290
Оптовая цена
8

Вешалка Парма 3/2

Другие товары из разделаковры с ворсом
Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBERНастоящее фото товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
9

Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER

Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯНастоящее фото товара Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
10

Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Ковер прямоугольный зеленый ТРОПИКИНастоящее фото товара Ковер прямоугольный зеленый ТРОПИКИ, произведённого компанией ChiedoCover
37 090
Оптовая цена
11

Ковер прямоугольный зеленый ТРОПИКИ