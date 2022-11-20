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Индийский ковёр шерстяной Zodiac Libra

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дерзкие и оригинальные ковры коллекции созданы британским брендом. Мировую известность компании принесла политика, направленная на рекомендации покупателей. В продвижении коллекций великолепного качества помогают блестящие отзывы покупателей. Ковры поддержат современную роскошь в вашем интерьере благодаря элегантному воплощению необычных образов и большому количеству продуманных деталей. В общей мелодии рисунков вы угадаете присутствие тонкого английского юмора. Уют и тепло ковров ручной работы обеспечивает натуральная шерсть, а тактильную приятность и благородный блеск — добавление арт-шелка. Вам понравится демонстрировать такой ковер гостям и предлагать им пройтись по идеально мягкому ворсу без обуви. Добавьте в свой великолепный интерьер ковер изысканной элегантности с досконально продуманными деталями!

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1
  • Цветголубой, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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