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Настоящее фото товара Инфракрасная лампа 1W111 2500 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
Инфракрасная лампа 1W111 2500 Вт
14 оценок
14 390
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Инфракрасная лампа 1W111 2500 Вт - фото 1

Инфракрасная лампа 1W111 2500 Вт

Артикул: CH-088-839
14 оценок
Основные характеристики
  • Мощность2500 Вт
  • Цветзолотой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Поверхность всей лампы покрыта золотом,что может значительно уменьшить видимый свет,избежать раздражения глаз и не повредит интенсивности инфракрасных лучей при использовании.

Может излучать теплый и мягкий красный свет ,широко используемый в различных системах наружного и внутреннего отопления.
Высокоэффективная и энергосберегающая инфракрасная лампа.
Сплошной позолоченный слой не разрушается ,а срок службы составляет до 7000 часов.
Может подавать различные напряжения и мощность,но максимальная длина тока ограничена 360 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Мощность2500 Вт
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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Товар в корзине

Инфракрасная лампа 1W111 2500 Вт
Инфракрасная лампа 1W111 2500 Вт
14 390
В корзине

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