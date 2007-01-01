Характеристики товара
Описание
Поверхность всей лампы покрыта золотом,что может значительно уменьшить видимый свет,избежать раздражения глаз и не повредит интенсивности инфракрасных лучей при использовании.
Может излучать теплый и мягкий красный свет ,широко используемый в различных системах наружного и внутреннего отопления.
Высокоэффективная и энергосберегающая инфракрасная лампа.
Сплошной позолоченный слой не разрушается ,а срок службы составляет до 7000 часов.
Может подавать различные напряжения и мощность,но максимальная длина тока ограничена 360 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Мощность2500 Вт
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет