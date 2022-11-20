Товар в корзине. Перейти
Иранский ковер шелковый «ISFAHAN IR» - фото 1Иранский ковер шелковый «ISFAHAN IR» - фото 2Иранский ковер шелковый «ISFAHAN IR» - фото 3Иранский ковер шелковый «ISFAHAN IR» - фото 4Иранский ковер шелковый «ISFAHAN IR» - фото 5

Иранский ковер шелковый «ISFAHAN IR»

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Китайский ковёр синтетический «LUCA»
Китайский ковёр синтетический «LUCA»
Следующий Турецкий ковёр синтетический «PLAYGROUND»
Китайский ковёр синтетический «LUCA»

Характеристики товара

Описание

Одним из основных производителей ручных роскошных ковров вот уже несколько столетий остается Исфахан – бывшая столица Персии и центр иранского ковроткачества. Исфаханские ковры характеризует особая ясность, чистота цветов и широкая палитра красок. Современные исфаханские ковры часто повторяют лучшие образцы эпохи Сафавидов. Отличительным признаком исфаханских ковров является сложно обрамленный медальон – детальная прорисовка элементов основного поля (растительные мотивы, арабески).

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота4 мм
  • Ширина2050 мм
  • Длина2550 мм
  • Плотность1000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Светильник подвесной KH01145Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01145, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
13

Светильник подвесной KH01145

Стол Лофт ЭгоистНастоящее фото товара Стол Лофт Эгоист, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
9

Стол Лофт Эгоист

Настоящее фото товара Стул Кеми, рогожка розовая, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
11

Стул Кеми, рогожка розовая, каркас бук

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой

Стул Бертран малахит, каркас орехНастоящее фото товара Стул Бертран малахит, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
13

Стул Бертран малахит, каркас орех

Настоящее фото товара Стойка пшеница Сашэ Color, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
5

Стойка пшеница Сашэ Color

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 15 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден