Характеристики товара
Описание
Одним из основных производителей ручных роскошных ковров вот уже несколько столетий остается Исфахан – бывшая столица Персии и центр иранского ковроткачества. Исфаханские ковры характеризует особая ясность, чистота цветов и широкая палитра красок. Современные исфаханские ковры часто повторяют лучшие образцы эпохи Сафавидов. Отличительным признаком исфаханских ковров является сложно обрамленный медальон – детальная прорисовка элементов основного поля (растительные мотивы, арабески).
Основные характеристики
- Высота4 мм
- Ширина2050 мм
- Длина2550 мм
- Плотность1000000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт