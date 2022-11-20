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Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 1Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 2Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 3Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 4Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 5Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 6Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 7Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 8Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM» - фото 9

Иранский ковёр шелковый «MASTERPIECE QUM»

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Характеристики товара

Описание

MASTERPIECE QUM 一 уникальный ковер неомашинной работы. Это новая технология, в которой плетение на машинном станке сочетается с огромной долей ручного труда 一 до 70%. Благодаря этому, коверы выглядят в точности как ручные и обладают таким же качеством, но ткутся быстрее и остаются доступнее по цене. Ковер MASTERPIECE QUM создается в Иране, на родине знаменитых персидских ковров. Мастера из города Кум вручную подстригают ворс, бережно моют изделия и пришивают шёлковую бахрому. Нити для каждой партии окрашивают отдельно. Для этого используют лучшие натуральные красители, которые придают оттенкам глубину. Особая технология плетения позволяет включить в узор до 18 цветов, в то время как в обычных коврах машинной работы их всего 8. Материал пряжи 一 натуральный шёлк с добавлением модала или акрилика. Сочетание, которое делает ковер MASTERPIECE QUM блестящим, нежным, утончённым. И совершенно неотличимыми от ручных изделий! Такой ковёр преобразит интерьер, наполнит его сиянием и подарит своему обладателю самые трепетные тактильные ощущения.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина2010 мм
  • Длина2010 мм
  • Плотность5120000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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