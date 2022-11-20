Характеристики товара
Описание
Шелковые ковры из города Кум - это шедевры, заслужившие мировое признание. Используя богатое наследие восточной орнаменталистики, ткачи создают подлинные произведения искусства. Старинные дизайны мастера обогащают поразительным многообразием оттенков, доводят каждую линию до совершенства. Филигранная техника и очень высокая плотность плетения делают эти творения невероятно ценными.
1200000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота3 мм
- Ширина1350 мм
- Длина2050 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт