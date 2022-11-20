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Иранский ковёр шелковый «QOM»

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Характеристики товара

Описание

Шелковые ковры из города Кум - это шедевры, заслужившие мировое признание. Используя богатое наследие восточной орнаменталистики, ткачи создают подлинные произведения искусства. Старинные дизайны мастера обогащают поразительным многообразием оттенков, доводят каждую линию до совершенства. Филигранная техника и очень высокая плотность плетения делают эти творения невероятно ценными.

1200000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота3 мм
  • Ширина1350 мм
  • Длина2050 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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