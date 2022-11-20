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Иранский ковёр шелковый «QUM MM IR»

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Характеристики товара

Описание

QUM MM IR – ковер для тех, кто ищет совершенство. Вы найдёте его в ювелирно тонком орнаменте и россыпи оттенков. В филигранном ручном плетении и выдающейся прочности. В мерцании шёлка. Ковер QUM MM IR сделает ваш интерьер исключительным – таким, что смотреть на него захочется, затаив дыхание. Это ковер ручной работы из иранского Кума, знаменитого на весь мир своими шедеврами. Здесь ткут самые утончённые, богатые красками персидские ковры – предмет охоты коллекционеров. Мастерство ткачей придаёт изделиям невероятную ценность. А на создание одного ковра уходит до трёх лет. Гибкие, текучие нити шёлка подарят вам тактильную нежность. Лёгкие на ощупь и на вид, эти ковры невероятно прочные, благодаря рекордной плотности плетения – от 1 000 000 узлов/м2. Они сохранят свою первозданную красоту на много десятилетий. Ковер QUM MM IR подойдёт тем, кто хочет видеть безупречность в каждом сантиметре своего дома, день за днём.

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Основные характеристики

  • Высота3 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Плотность1000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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